Tarifstreit: FDP Sachsen fordert von Gewerkschaften Mäßigung

Metallindustrie: IG Metall kündigt für Donnerstag zahlreiche Warnstreiks an

Die IG Metall begleitet die möglicherweise entscheidenden Verhandlungen in Baden-Württemberg am Donnerstag mit Warnstreiks bei zahlreichen Betrieben in Berlin und Brandenburg. Am Mittwoch legten rund 1500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in den beiden Bundesländern die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Am Donnerstag soll unter anderem im Mercedes-Benz-Werk in Berlin-Marienfelde, bei Stadler in Berlin-Pankow und bei Schaeffler Technologies in Luckenwalde gestreikt werden.