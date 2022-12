Aue holt Ex-Sportdirektor Dotchev als Coach zurück

Auszeichnung: Steinmeier appelliert in Krisenzeiten an Bürgersinn

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts zahlreicher Krisen an den Bürgersinn appelliert. «Die Pandemie, die Folgen des Krieges in der Ukraine, die wirtschaftlichen Ängste wegen steigender Preise für Energie und Lebensmittel: Überall in unserem Land führt das natürlich zu Diskussionen - in den Familien, unter Freunden, in den Betrieben», sagte er am Donnerstag in Freiberg zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an sächsische Bürger. Wie es in Deutschland weitergehe und ob es gut weitergehe, entscheide sich nicht allein auf den Regierungsbänken oder im Parlament in Berlin oder Dresden. Das entscheide sich in jeder einzelnen Kommune. «Jede Bürgerin, jeder Bürger kann dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft zusammenbleibt, kann sich engagieren und mithelfen (...) Ohne aktive Bürger ist die Demokratie machtlos.»