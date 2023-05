Zwickau verliert trotz Moral und Leidenschaft in Osnabrück

Automat in Milchtankstelle Groß Düben zerstört

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag den Automaten der Milchtankstelle in Groß Düben (Landkreis Görlitz) zerstört. Nach Angaben der Görlitzer Polizeidirektion vom Sonntag wollten sie an das in dessen Kasse befindliche Bargeld. Wie viel davon sie genau erbeuteten, sei noch unklar. Die Täter hätten allerdings erheblichen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro angerichtet. In dem Fall werde ermittelt. Über den Automaten bietet die örtliche Milchviehanlage melkfrische unbehandelte Rohmilch zum Verkauf an.