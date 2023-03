HFC verspielt beim 2:2 gegen Viktoria Köln zweimal Führung

3. Liga: Halle deklassiert Verl mit 5:1 und verlässt die Abstiegszone

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat am Samstag den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Schützlinge von Trainer André Meyer deklassierten am Samstag vor 5122 Zuschauern im heimischen Leuna-Chemie-Stadion den SC Verl mit 5:1 (1:0). Niklas Kreuzer (25., Handstrafstoß), Aaron Herzog (53.), Tunay Deniz (59.), Jonas Nietfeld (67.) und der erst in dieser Woche verpflichtete Neuzugang Aljaz Casar (75.) trafen beim Schützenfest für die Saalestädter. Cyrill Akono (78.) gelang der Ehrentreffer. Mit dem ersten Erfolg im fünften Drittliga-Duell mit dem SC Verl konnten die Rot-Weißen in der Tabelle am Kontrahenten vorbeiziehen und die Abstiegszone verlassen.