Geschäftsführer Wehlend verlässt Dynamo Dresden

Architektur: Biennale: Deutscher Pavillon in Venedig instandbesetzt

Der Deutsche Pavillon wird zur Architekturbiennale in Venedig instandbesetzt. «Wir werden den Deutschen Pavillon als Ort der nationalen Repräsentation in einen Ort der gemeinschaftlichen Alltagspraxis verwandeln», sagte Kurator Anh-Linh Ngo für das achtköpfige Team von Arch+ (Berlin), Summacumfemmer (Leipzig) und Büro Juliane Greb (Gent, Belgien). Gemeinsam präsentierten sie am Donnerstag in Berlin ihr Konzept «Open for Maintenance - Wegen Umbau geöffnet» für die vom 20. Mai bis 26. November dauernde internationale Architekturausstellung.