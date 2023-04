Enochs bereit für neuen Job: «Mehr Möglichkeiten»

Vandalismus: Unbekannte zünden Pyrotechnik an Seitentür der Semperoper

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch an einer Seitentür der Semperoper Pyrotechnik gezündet und so einen Sachschaden von etwa 5000 Euro verursacht. Bei der Explosion habe sich ein Metallstück in die Holztür gebohrt, teilte die Dresdner Polizeidirektion am Donnerstag mit. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei niemand verletzt worden. Die Kriminalpolizei habe bei der Arbeit am Tatort Spuren gesichert und ermittle wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Dabei werde auch geprüft, ob die Straftat in Verbindung mit einer Aktion zum 70. Vereinsgeburtstag der SG Dynamo Dresden im Zusammenhang stehe. Fans des Fußball-Drittligisten hatten zum Tatzeitpunkt ein riesiges Feuerwerk am Elbufer abgebrannt.