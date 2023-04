Dynamo wochenlang ohne Defensivspezialist Kulke

Internet: Mutmaßliche Online-Betrüger in Görlitz gefasst

Zwei mutmaßliche Online-Betrüger sind bei einer Postfiliale in Görlitz gefasst worden. Die 21 und 23 Jahre alten Männer sollen in mindestens 85 Fällen im Internet hochwertige Elektronik unter falschen Namen bestellt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil auch die Anschriften nicht existierten, landeten die Bestellungen in verschiedenen Postfilialen in Ostsachsen. Dort versuchten die Täter, die Waren abzuholen. Am Montag seien sie gestellt worden, als sie mehr als 20 Pakete mitnehmen wollten. Bei der Durchsuchung ihres Autos seien weitere Pakete und gefälschte Abholvollmachten gefunden worden.