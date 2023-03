Kinderpornografie: Dresden: Durchsuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in mehreren Wohnungen in Dresden, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Meißen nach Hinweisen auf Kinderpornografie gesucht. Es habe Maßnahmen in 26 Wohnungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Bereits in den vergangenen beiden Jahren habe es mehrere derartige Einsätze gegeben, hieß es.