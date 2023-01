Aue verlängert vorzeitig mit Stefaniak

Verkehrsunfälle: Vier Schwerverletzte nach Unfall in Chemnitz

Bei einem Autounfall in Chemnitz sind am Donnerstagmorgen vier Personen schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer sei in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend sei sein Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Dabei wurden der 19-Jährige und zwei in seinem Auto mitfahrende Frauen im Alter von 25 und 38 Jahren sowie die 61 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos schwer verletzt. Die vier Schwerverletzten wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.