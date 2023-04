Aue gewinnt Testspiel gegen Regionalligist Meuselwitz

Leipzig: Auerbachs Keller feiert 500-jähriges Bestehen

Der aus Goethes «Faust» bekannte Auerbachs Keller in Leipzig wird in zwei Jahren 500 Jahre alt - und fängt schon jetzt mit dem Feiern an. Zum Jubiläum sei ein Programm entwickelt worden, das sich bis 2025 erstrecke, sagte der Wirt des traditionsreichen Kellers, René Stoffregen, am Dienstag. Unter anderem zählten dazu speziell für Kinder entwickelte Führungen, ein Studenten-Event und im Frühjahr 2025 ein Osterspaziergang in einem Leipziger Park mit Picknick-Korb und «Faust»-Lektüre.