Mix aus Wolken und Regen erwartet

Kaiserslautern: Ein Verletzter bei Balkonbrand im zehnten Stock

Bei einem Balkonbrand in einem Hochhaus in Kaiserslautern hat ein Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der 39-Jährige hatte in der Nacht zu Dienstag noch versucht, das Feuer im zehnten Stock des Mehrfamilienhauses zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte mussten das neunte, zehnte und elfte Obergeschoss evakuieren. Insgesamt sind in dem Gebäude 131 Personen gemeldet. In der Brandwohnung leben den Angaben zufolge drei Menschen. Da die Flammen durch die Löscharbeiten der Feuerwehr nicht auf die Wohnräume übergriffen, konnten die Bewohner nach dem Einsatz in das Haus zurückkehren. Das Gebäude wurde durch die Hitze, den Rauch und das Löschwasser beschädigt. Eine Schadenshöhe konnte die Polizei nicht nennen. Auch die Ursache des Feuers ist noch unklar.