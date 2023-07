Home

Wetter: Hitze und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Hitze und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen gegen Hitze und Gewitter wappnen. Am Sonntag sei mit schwülheißem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen im Westen auf 31 Grad, in der Pfalz auf 36 Grad. Der Tag wird heiter bis wolkig, später können Schauer und kräftige Hitzegewitter mit Unwettergefahr aufkommen. In der Nacht zum Montag sollen die Schauer und Gewitter nachlassen. Es kühlt dabei auf 19 Grad in der Pfalz bis 12 Grad in der Eifel ab.

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Zum Wochenstart gehen laut DWD die Temperaturen nur leicht zurück: Die Höchstwerte am Montag liegen zwischen 27 und 32 Grad. Besonders in der Vorderpfalz kann es heiß werden. Im Tagesverlauf herrscht ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Gewitter sind laut DWD nicht ganz auszuschließen.

