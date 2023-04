Etliche Schäden nach Unwetter: Mehr Sonne am Wochenende

Ein Unwetter in Mainz hält zahlreiche Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag auf Trab. Am langen Wochenende beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz wieder.

Eingestürzte Dachstühle, abgedeckte Dächer und umgekippte Bäume: In Mainz-Ebersheim hat ein Unwetter am Freitagabend massive Schäden angerichtet. Dutzende Gebäude seien durch Wind, Regen und Hagel beschädigt worden, teilte die Mainzer Feuerwehr am frühen Samstagmorgen mit. Verletzte gab es aber nicht.

In einer Straße wurde nach Feuerwehrangaben eine Gartenhütte durch die Luft gewirbelt. Die Hütte schlug dann im Dachstuhl eines anderen Hauses ein. Auf einem Hof wurden mehrere Dächer durch den starken Wind abgedeckt. Ein Teil eines Dachstuhls einer Scheune stürzte zudem ein. Herumfliegende Dachziegel steckten in Wänden und Haustüren fest. Auch Hagel gab es, die Körner waren teils rund drei Zentimeter groß.

Insgesamt zählte die Feuerwehr bis zum frühen Samstagmorgen 25 beschädigte Gebäude und fünf schwer beschädigte Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte fällten durch den Sturm beschädigte Bäume, die drohten, auf öffentliche Bereiche zu stürzen.

Gegen 4 Uhr morgens war die Feuerwehr noch mit Absicherungsarbeiten an den am stärksten von dem Unwetter beschädigten Gebäuden beschäftigt, wie es in der Mitteilung hieß. Die Einsätze rund um den Ortsbezirk sollen bis in die späten Morgenstunden andauern.

Nach dem Sturm und Hagel wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland am langen Wochenende deutlich ruhiger. Am Samstagmittag sei es zunächst bedeckt und etwas regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Später lockern die Wolken bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad auf.

Am Sonntag erwartet der DWD heiteres Wetter und vereinzelte Wolken. Die Temperaturen steigen dabei auf 15 bis 20 Grad. Mit Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad wird es am Montag ähnlich warm. Einzelne Wolkenfelder und etwas Regen sind jedoch nicht auszuschließen.