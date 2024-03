Durchwachsen und mild: Bis zu 16 Grad am Dienstag

Mit den Temperaturen geht es an Rhein, Mosel und Saar in kleinen Schritten nach oben. Am Dienstag sind bis zu 16 Grad drin. Erst braucht es noch den Regenschirm, zur Wochenmitte wird es trocken.

Die kommenden Tage dürften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland milde und tendenziell leicht steigende Temperaturen bringen mit zunehmend heiteren Phasen Richtung Mitte der Woche. Zunächst ziehen allerdings am Sonntag von Westen her Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die brächten Regen bei maximal 14 Grad.

Auch am Montag sind den Meteorologen zufolge immer wieder Schauer zu erwarten, auch Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Am ersten Tag der neuen Woche werden laut DWD maximal 15 Grad erreicht, in den Hochlagen von Eifel und Hunsrück lediglich elf Grad. Der Dienstag komme dann niederschlagsfrei daher, teilte der Wetterdienst mit. Die Temperaturen dürften bis auf 16 Grad steigen.