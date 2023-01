Home

Westerwaldkreis: Lkw reißt sich Tank auf: Autobahn stundenlang dicht

Auf der viel befahrenen Autobahn 3 bei Montabaur hat ein Lastwagen Kraftstoff verloren und so für stundenlange Behinderungen gesorgt. Der 39 Jahre alte Fahrer des Lasters musste am Dienstagabend in einer Baustelle nach rechts ausweichen, weil ihn ein überholendes Fahrzeug geschnitten hatte, wie die Polizei in Koblenz am Mittwoch mitteilte. Dabei riss der rechte Tank des Lkw an einer Schutzplanke auf und Diesel lief aus.

Für die Reinigung der Fahrbahn musste die A3 Richtung Frankfurt komplett und Richtung Köln einspurig gesperrt werden. Die Reinigung und die Reparatur an der Schutzplanke dauerten bis in den Mittwochmorgen hinein. Es kam laut Polizei zu erheblichen Staus, vor allem auf der nahen A48 aus Richtung Koblenz. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

