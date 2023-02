Bewölktes Wetter und Glätte in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wetter: Warm und teils wechselhaft in Rheinland-Pfalz und Saarland

In den kommenden Tagen ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit warmem, teils wechselhaftem Wetter zu rechnen. Die erwarteten Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 26 und 31 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am wärmsten wird es demnach voraussichtlich in der Vorderpfalz, in der Eifel sollen es maximal 24 Grad werden. Aufgrund anhaltender Trockenheit bestehe örtlich hohe Waldbrandgefahr.