Vier Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos bei Worms

Erst Sonne, dann Regen - warmes Herbstwetter erwartet

Es wird herbstlich, aber wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mit Regen, aber auch Temperaturen von bis zu 27 Grad, sei am Freitag zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Am Mittwoch und Donnerstag soll es noch niederschlagsfrei bleiben - bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad. Während es am Mittwoch laut DWD noch sonnig ist, soll es ab Donnerstag dann zunehmend bewölkt werden. Am Freitag kann es neben dem teils schauerartigen Regen örtlich auch zu stark böigem Wind kommen.