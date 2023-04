Weiter Verspätungen nach Warnstreik

Polizei: Zwei Jugendliche nach Brand in Tiefgarage festgenommen

Nach dem Brand dreier Autos in einer Tiefgarage in Trier hat die Kriminalpolizei zwei jugendliche Tatverdächtige festgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, gehen sie von einem Zusammenhang zwischen der Brandstiftung in der Tiefgarage am Mittwoch und zwei weiteren Bränden in Trier Anfang April aus. Der Gesamtschaden der Brände liege im mittleren fünfstelligen Bereich.