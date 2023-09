Regionalzüge fahren wegen Unwetterwarnung langsamer

Zahl der Badetoten in Rheinland-Pfalz halbiert

Bis zum Ende des Sommers sind in Rheinland-Pfalz halb so viele Menschen ertrunken wie im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch im niedersächsischen Bad Nenndorf meldete, sank die Zahl der Badetoten von acht zwischen Januar und September im vergangenen Jahr auf vier im gleichen Zeitraum in diesem Jahr. Auch bundesweit ist die Zahl der Ertrunkenen gesunken. Waren bis Sommer-Ende im Vorjahr noch 304 Menschen ertrunken, gab es in diesem Jahr noch 263 Badetote. Vor zehn Jahren waren es noch 373 Ertrunkene.