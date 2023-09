19-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum

Bei einem Autounfall sind im Landkreis Nordwestmecklenburg drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Ein 19-jähriger Fahrer kam mit dem Wagen am Montagabend unweit von Passee in einer Kurve von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei wurde der 23-jährige Beifahrer lebensbedrohlich verletzt und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.