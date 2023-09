Motorradfahrer verliert großen Zeh bei Unfall

Lost Ark: Alle Abgrund-Dungeons mit Boss-Mechaniken und wie Du sie meisterst

Abgrund-Dungeons gehören in „Lost Ark“ zu den Endgame-Inhalten, die Dir guten Loot und eine Menge Gold bescheren. Um einen Abgrund-Dungeon zu schaffen, musst Du an allen Bossen vorbei. Diese erschweren Dir ein Durchkommen mit unterschiedlichen Spielmechaniken – und fegen Dich blitzschnell von der Bildfläche, wenn Du sie nicht berücksichtigst. In diesem Ratgeber erklären wir Dir, wie Du jeden Abgrund-Dungeon in Lost Ark meisterst.Abgrund-Dungeon in Lost Ark: Canyon der Dämonenbestie Benötigte Gegenstandsstufe: 340, bessere Beute ab 840 Schwierigkeitsgrad(e): Normal Klasse: 1 Spielende: 4 Verderbter Venezuela Verderbter Venezuela ist der erste Boss, den Du in Abgrund-Dungeons antriffst. Entsprechend ist er verhältnismäßig einfach zu erledigen. Am wichtigsten sind die Flächen, die er auf den Boden platziert. Dazu markiert er eine spielende Person, die sich schnell an den Rand der Arena bewegen muss. Sobald der rote Kreis erscheint, muss sich die betroffene Person vom ...