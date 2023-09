Mann flieht mit Wendemanöver vor Polizeikontrolle

Mann bei Verfolgungsjagd durch Polizeischüsse verletzt

Einsatzkräfte der Polizei haben einen 46 Jahre alten Mann auf der Autobahn 4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) durch Schüsse schwer verletzt. Der Mann sei am Samstagabend auf der Autobahn in Richtung Dresden vor den Beamten geflüchtet, als ihn diese kontrollieren wollten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit Unterstützung von Kräften der Direktion in Chemnitz nahmen die Beamten der Direktion Zwickau die Verfolgung auf und stoppten das Auto des Mannes an der Anschlussstelle Wilsdruff.