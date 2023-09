Finanznot: Kommunen denken über niedrigere Standards nach

Fund von toter Frau: Ermittler hoffen auf «Aktenzeichen XY»

Nach dem Auffinden einer toten Frau im saarländischen Neunkirchen in der vergangenen Woche suchen die Ermittler an diesem Mittwoch (13. September, 20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» nach Zeugen. Es werde weiterhin davon ausgegangen, dass die 69-Jährige aus Schiffweiler das Opfer eines Sexualdelikts geworden sei, teilte die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mit. Ihr teilweise entkleideter Leichnam war am vergangenen Donnerstagnachmittag bei der polizeilichen Suche in einem Bach nahe der Kläranlage Sinnerthal gefunden worden. In der Nähe lag ihr Fahrrad.