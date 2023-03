Sturmtief «Zeynep» in Mainz: Bäume und Bauzäune stürzen um

Featured: The Last Kingdom: Das Ende von Staffel 5 erklärt – und was es über den Film verrät

Seit dem 9. März 2022 kannst Du die finale Staffel von „The Last Kingdom” endlich bei Netflix streamen. Wie geht die Serie für Uhtred aus? Hier findest Du das Ende erklärt. Außerdem liefern wir alle Infos zum geplanten Film „Seven Kings Must Die”, in dem die Fans die Wikinger:innen wiedersehen. The Last Kingdom basiert auf der Uhtred-Saga von Autor Bernard Cornwell. Protagonist Uhtred von Bebbanburg wird als Sachse geboren. Doch die Burg seines Vaters in Northumbrien fällt in die Hände der Dänen, als er zehn Jahre alt ist. Ein Däne namens Ragnar ist beeindruckt vom Mut des Jungen und zieht ihn als Adoptivkind auf. Die Zerrissenheit zwischen beiden Kulturen bestimmt Uhtreds Leben als Erwachsener. Er schwört, Bebbanburg eines Tages zurückzuerobern. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Dreymon (@alexander.dreymon) Kurzer Rückblick auf Staffel 4 In der vierten Staffel haben Uhtreds Kinder eine weit ...