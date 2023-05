Fahrer wird aus Auto geschleudert und stirbt

Schweitzer plant digitale Bildungsoffensive in der Pflege

Rheinland-Pfalz startet eine Bildungsoffensive zur Digitalisierung in der Pflege. Grundlage sei die erste Landesstudie in Deutschland, die eine Standortanalyse der Digitalisierung in der Pflege vorgelegt habe, sagte Sozial-, Arbeits- und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer am Donnerstag in Mainz. Rheinland-Pfalz sei auch mit der für 2024 geplanten Digitaloffensive Vorreiter, sagte der SPD-Politiker. «Wir wollen eine neue Digitalkultur in der Pflege anstoßen.»