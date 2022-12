Auto überschlägt sich: Fahrer verletzt

Landkreis Osnabrück: Auto überschlägt sich auf nasser Straße: Schwerverletzte

Auf regennasser Straße hat sich das Auto einer 41-Jährigen im Landkreis Osnabrück überschlagen und die Fahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam das Auto am Samstagmorgen in Badbergen rechts von der nassen Straße ab. Daraufhin krachte die Frau mit dem Wagen in eine Leitplanke, fuhr dann mit ihrem Auto auf den linken Grünstreifen, touchierte einen Baum und überschlug sich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache für den Unfall war zunächst unbekannt.