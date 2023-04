Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Autos schwer verletzt

Notfälle: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei Unfällen am Sonntag in Neubukow (Landkreis Rostock) und Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, nahm in Ueckermünde ein Autofahrer einem 55-jährigen Biker an einer Kreuzung die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der Kradfahrer kam in eine Klinik. Der Autofahrer blieb äußerlich unverletzt.