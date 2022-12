Auto fängt während Fahrt Feuer

Trier: Zwei Dachgeschossbrände: Zwei Männer verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Trier sind am frühen Freitagmorgen zwei Männer verletzt worden. Das Feuer war in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der 45 Jahre alte Bewohner habe sich mit schweren Brandverletzungen auf den Balkon gerettet und sei von dort aus in ein Sprungtuch der Feuerwehr gesprungen. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.