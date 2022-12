Auto fährt Jogger an: schwer verletzt

Ein Jogger ist am Dienstagabend in Trier von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen prallte das Auto einer 25-Jährigen an einem Fußgängerüberweg in Trier-Nord gegen den Mann, wie die Polizei mitteilte. Der Jogger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Alter und weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

