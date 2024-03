46 Verletzte an Realschule: Mutmaßlich Reizgas versprüht

Kräfte der Polizei und Feuerwehr waren am Mittwoch an einer Realschule im Einsatz. Mutmaßlich wurden Schülerinnen und Schüler durch versprühtes Pfefferspray verletzt.

Nachdem mutmaßlich Pfefferspray versprüht worden ist, haben 46 Menschen in einer Trierer Realschule Atemwegsreizungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rückten am Morgen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu der Schule in Trier-Ehrang aus. Vor Ort hätten sie festgestellt, dass vermutlich in einem Flur das Reizgas versprüht wurde. Ein Klassenzimmer in dem Flur sei geräumt worden. Zunächst war noch unklar, wer aus welchem Grund den Reizstoff versprühte.