Zuchtprogramm soll Feldhamster in Rheinland-Pfalz retten

Der Feldhamster in Rheinland-Pfalz steht kurz vor dem Aussterben. Ein Zuchtprogramm soll dabei helfen, die kleinen Nagetiere zu retten, wie das Umweltministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Demnach sollen einzelne Feldhamster gefangen und in Zuchtstationen vermehrt werden, ehe sie wieder in die Natur gelassen werden, hieß es.

Ein Feldhamster schaut auf einer Ackerfläche aus seinem Bau. © Uwe Anspach/dpa

«Die Situation zur Rettung der Feldhamster ist so dramatisch, dass wir über diese Maßnahme die genetische Vielfalt vor unserer Haustür schützen und erhalten wollen», sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Das Vorgehen sei eine anerkannte Maßnahme, um die Art zu erhalten. Vor dem Hintergrund laufe ein Projekt der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. In dieser Woche sei zunächst nur ein Feldhamster gefangen worden. Das Weibchen kam demnach in die Feldhamster-Zuchtstation des Heidelberger Zoos. Nach der Fortpflanzung und der Geburt von Jungtieren kann das Tier wieder in sein Habitat zurückgebracht werden, hieß es. Der Feldhamster ist eine der am stärksten bedrohten Säugetierarten Deutschlands. Laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) lebt er bevorzugt auf Löss- und Lehmböden. Sie gehören aber auch zu den fruchtbarsten Ackergebieten. Nach Angaben des Umweltministeriums gefährde die immer frühere Getreideernte die Feldhamsterpopulation. Ohne Deckung seien die Nager dann etwa Greifvögeln und Füchsen ausgeliefert. Besonders gefährdet seien die Jungtiere, die in einem zweiten Wurf im Sommer geworfen werden. Daher seien Schutz- und Hilfsmaßnahmen auch vonseiten der Landwirtschaft gefragt. Im Mainzer Raum gibt es den Angaben zufolge das größte bekannte Vorkommen von Feldhamstern.

