Post-Warnstreik in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Tarife: Post-Warnstreik in Hessen

Seit Freitag streiken die Postzusteller in ganz Hessen. Die Arbeitsausstände im Tarifstreit mit der Deutschen Post begannen bereits am Donnerstag, wie Andreas Jung, Verdi-Fachbereichsleiter für Postdienste in Hessen, am Freitag mitteilte. Am Donnerstag habe zunächst die Zustellung in Gießen gestreikt, ehe der Warnstreik in Briefzentren weiterging.