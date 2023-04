Bahnstreik am Freitag trifft Rheinland-Pfalz und Saarland

Westerwaldkreis: Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver und verletzt sich

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz nach einem abrupten Bremsmanöver nahe Hachenburg (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der 58 Jahre alte Mann war am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße zwischen Nister und Hachenburg unterwegs, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach erkannte er den stockenden Verkehr in einer Kurve zu spät, bremste stark ab und kam zu Fall. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik in Koblenz. Die Straße wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt.