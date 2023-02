IG Metall Mitte will 8,5 Prozent mehr für Kfz-Handwerker

Vorhersage: Bewölktes Wetter und Glätte in Rheinland-Pfalz und Saarland

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird kalt und bewölkt. Wegen gefrierendem, leichten Nieselregen aus der Nacht besteht vereinzelt Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach wird es am Vormittag zwar noch sonnig. Am Nachmittag ziehen dann aber schon die ersten Wolkenfelder von Nordwesten her auf. Die Temperaturen betragen dabei tagsüber zwischen zwei und vier Grad und ein Grad in höheren Lagen. Die Temperaturen können nachts auf bis zu minus sechs Grad fallen.