Polizei nimmt große Cannabis-Plantage in 500-Seelen-Ort hoch

Die Polizei hat eine illegale Cannabis-Plantage in Schindhard (Landkreis Südwestpfalz) ausgehoben. Die Ermittler machten den Fund in dem Ort mit etwa 500 Einwohnern am vergangenen Mittwoch in einer leerstehenden Industriehalle, wie die Polizeidirektion Pirmasens am Freitag mitteilte. Spezialeinheiten öffneten die Tür der Halle, in der ein großangelegter Cannabisanbau vermutet wurde, mit Gewalt.

Eine Cannabispflanze blüht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Vier Männer zwischen 23 und 46 Jahren wurden demnach vorläufig festgenommen. In der Halle standen etwa 2000 Cannabispflanzen in verschiedenen Stadien. Die Polizei geht angesichts der Größe und professionellen Ausstattung der Anlage davon aus, dass die Dealer einen erheblichen Umsatz machten. In einem Trockenraum sei Cannabis im dreistelligen Kilogrammbereich gefunden worden, das dort zum Verpacken vorbereitet wurde. Die vier Männer kamen in Untersuchungshaft.

