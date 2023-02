Zeichen der Solidarität mit Ukraine: Beflaggung angeordnet

Als Zeichen der Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine weht vor dem Tor der Staatskanzlei in Mainz am 23. und 24. Februar die Nationalflagge der Ukraine. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe alle Landesbehörden aufgerufen, diesem Beispiel zu folgen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Auch die obersten Bundesbehörden würden am Jahrestag des Überfalls am 24. Februar die Ukraine-Flagge hissen.

Die Flagge der Ukraine. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zudem haben Dreyer und das rheinland-pfälzische Bündnis «Demokratie gewinnt!» für Donnerstag (18.00 Uhr) zu einer Diskussion in die Staatskanzlei eingeladen. Die Veranstaltung stellt die Frage, welche Auswirkungen der Angriffskrieg für Demokratie und Gesellschaft in Deutschland und Europa hat. Die Einladung richtet sich demnach an die Abgeordneten des Landtags, die Kommunalpolitik sowie Interessierte und Engagierte aus zivilgesellschaftlichen Organisationen.

© dpa