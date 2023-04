Falsche Diagnosen: Urteil gegen Pathologen rechtskräftig

Prozesse: Verurteilter Pathologe erneut vor Gericht

Wegen Totschlags muss sich ein bereits verurteilter früherer Pathologe aus St. Ingbert bald erneut vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. In dem neuen Verfahren geht es darum, dass der Angeklagte in zwei Fällen Fehldiagnosen bei der Begutachtung von Gewebeproben-Präparaten gestellt haben soll, erklärte das Landgericht Saarbrücken. In einem Fall soll ein Patient gestorben sein. Nach dem Prozessauftakt am 6. Februar hat das Gericht bis zum 15. März acht weitere Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte, der zunächst für einige Tage auf freien Fuß gekommen war, befindet sich wegen der beiden neuen Fälle wieder in Haft.