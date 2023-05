Landtag bringt Klimaschutzgesetz auf den Weg

Der saarländische Landtag schreibt die wesentlichen Klimaziele des Saarlandes bis zum Jahr 2045 in einem neuen Klimaschutzgesetz des Landes fest. Nach heftiger Kritik der oppositionellen CDU verwies das Parlament am Mittwoch in Saarbrücken mit der SPD-Regierungsmehrheit einen entsprechenden Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den Umweltausschuss. Das Gesetz solle eine «verlässliche Planungsgrundlage» für die Klimaschutzmaßnahmen sein.