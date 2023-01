Sonja Bräuer will Landrätin von Cochem-Zell werden

Bei der Landratswahl im Kreis Cochem-Zell treten in diesem Sommer zwei Frauen gegeneinander an: SPD, Grüne und Freie Wähler haben nach einer Mitteilung vom Freitag die SPD-Kommunalpolitikerin Sonja Bräuer als gemeinsame Kandidatin nominiert. Für die CDU tritt die Landtagsabgeordnete Anke Beilstein an. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» über die Kandidatur Bräuers berichtet.

Die SPD-Politikerin Sonja Bräuer kandidiert bei der Landratswahl im Kreis Cochem-Zell. Die 34-Jährige wurde als gemeinsame Kandidatin von SPD, Grünen und Freien Wählern nominiert. © Privat/SPD Cochem-Zell/dpa

«Für mich aus dem Soonwald ist das ein Schritt von der einen auf die andere Hunsrück-Seite», sagte die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie komme aus einem kleinen Dorf mit 200 Einwohnern - «da passt dieser Kreis gut zu mir, weil er auch die dörflichen Strukturen und kleinen Städte hat». «Wir haben von Beginn an im Dreierbündnis gemeinsam nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin gesucht, der oder die zu uns im Kreis Cochem-Zell passt», erklärten Benedikt Oster (SPD), Matthias Müller (Freie Wähler) und Ingrid Bäumler (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung. Bräuer wurde in Idar-Oberstein geboren und ist seit mehreren Jahren in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und im Kreis Bad Kreuznach kommunalpolitisch aktiv. Zurzeit ist sie in dem für Kommunen zuständigen Innenministerium in Mainz beschäftigt. Nach der Nominierung durch die drei Kreisvorstände steht noch das Votum der Mitgliederversammlungen aus. Auch die CDU trifft ihre letzte Entscheidung über die Kandidatur Beilsteins auf einer Mitgliederversammlung. Die Wahl ist für den 18. Juni angesetzt. Falls dann kein Kandidat oder keine Kandidatin die absolute Mehrheit erhält, kommt es am 9. Juli zur Stichwahl. Der bisherige Landrat des Kreises Cochem-Zell, Manfred Schnur (CDU), tritt nicht mehr an. Er amtiert seit 2007.

© dpa