Sattelzug kippt um: Fahrer schwer verletzt

Bewerberinnen um Amt der Weinkönigin bereiten sich vor

Bei einem Treffen in der Pfalz haben sich die zwölf Bewerberinnen um die Krone der 75. Deutschen Weinkönigin auf ihre Teilnahme vorbereitet. Einen Tag vor Beginn des Wettbewerbs posierten die Kandidatinnen am Freitag in Neustadt an der Weinstraße für Medien und probten anschließend ihren Bühnenauftritt.