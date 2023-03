Handwerk verbucht mehr Umsatz - Weniger Beschäftigte

Gastronomie: Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz macht wieder mehr Umsatz

Rund 40 Prozent mehr Umsatz haben die rheinland-pfälzische Hotellerie und Gastronomie 2022 im Vergleich zum Vorjahr verbucht. Durch den Wegfall nahezu aller coronabedingten Einschränkungen in der Branche näherte man sich mit diesen Zuwächsen den Zahlen vor der Pandemie an, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte.