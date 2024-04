Saar-Beamte bekommen mehr Geld - und auch die Abgeordneten

Nach Amok-Drohung wohl Polizeipräsenz am Freitag: Abiprüfung

Nach einer Amok-Drohung an einer Gemeinschaftsschule in Marpingen (Landkreis St. Wendel) im nördlichen Saarland will die Polizei am Freitag voraussichtlich mit Einsatzkräften präsent sein. Es sei nach wie vor von keiner ernst zu nehmenden Gefahr auszugehen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Demnach findet heute eine schriftliche Abiprüfung statt. Am Tag zuvor war mit einem Schriftzug auf einer Schultoilette mit einem Amoklauf gedroht worden.