Dresden: Nach Schüssen in Innenstadt: 25-Jähriger festgenommen

Nach einem Polizeieinsatz wegen Schüssen in der Dresdner Innenstadt am Mittwochnachmittag ist der Tatverdächtige festgenommen worden. Der 25-Jährige sei noch am Abend unter einer Eisenbahnunterführung an der Uferstraße gestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Dresden mit. Ein Beamter hatte nach Feierabend einen Mann, auf den die Beschreibung des mutmaßlichen Schützen passte, mit einer Pistole in einer Straßenbahn bemerkt.