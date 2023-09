Mehrere Dachstuhlbrände: Zwei durch Blitzeinschlag

Drei Dachstühle haben in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg gebrannt, in zweien ist ein Blitz eingeschlagen. Ein Blitz ist im Kreis Ludwigsburg in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen und hat einen Brand ausgelöst. Die Bewohner konnten sich am Dienstagabend in Sicherheit bringen, sodass niemand bei dem Brand verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar, die Bewohner mussten privat unterkommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro.