Rheinland-Pfalz gibt Kliniken schneller Geld

Es braucht zusätzliches Geld vom Bund für Krankenhäuser

Angesichts der finanziellen Nöte vieler Krankenhäuser auch in Rheinland-Pfalz braucht es nach Ansicht von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) zusätzliches Geld vom Bund. Das System der dualen Krankenhausfinanzierung in Deutschland sehe eindeutig vor, dass die Länder für Investitionskosten von Kliniken zuständig seien und der Bund für laufende Kosten bei der Krankenversorgung, sagte der Minister in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.