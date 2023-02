Opel-Mitarbeiter erhalten erneut 2000 Euro Jahresprämie

Trier: Radfahrer soll Fußgänger mit Pflasterstein attackiert haben

Nach der Attacke eines bislang unbekannten Fahrradfahrers auf einen Fußgänger in Trier haben sich Zeugen von weiteren Vorfällen bei der Polizei gemeldet. So berichtete eine Frau, dass ein vorbeifahrender Radfahrer in derselben Nacht ebenfalls mit einem Pflasterstein nach ihr und ihrem Begleiter geworfen, sie aber verfehlt habe, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar war ein 20-Jähriger in der Fußgängerzone von hinten mit einem Pflasterstein angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei stuft dies als versuchtes Tötungsdelikt ein.