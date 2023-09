Mann nach tödlicher Attacke auf Betreuer vor Gericht

Mann nach Angriff gestorben: Polizei sucht Zeugin

Nach dem Tod eines 57 Jahre alten Mannes ermittelt die Kriminalpolizei Neustadt an der Weinstraße wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das teilten die Behörden in der pfälzischen Stadt am Montag mit. Demnach war der Mann am Donnerstag in Neustadt von einer bislang unbekannten Person angegriffen worden. Er sei am Samstag den Verletzungen erlegen, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen - und insbesondere eine Autofahrerin, die das Geschehen beobachtet und mit dem 57-Jährigen gesprochen haben soll.