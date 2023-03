Ermittlungen gegen Bekannte des Polizistenmörders von Kusel

Landkreis Kaiserslautern: Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Zwei Menschen haben infolge eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Niederkirchen (im Kreis Kaiserslautern) eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer sei am frühen Montagabend in einer Wohnung des Hauses ausgebrochen, so ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die 34-jährige Frau und der 35-jährige Mann seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ob es sich bei ihnen um die Bewohner der Brandwohnung handelte, war zunächst unklar. Weil die Flammen auch den Dachstuhl des Wohnhauses beschädigten, liegt der Sachschaden nach einer vorläufigen Schätzung der Polizei zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Zur Brandursache werde noch ermittelt, so der Sprecher.