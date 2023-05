Telefonbetrüger erbeuten über 100.000 Euro

Telefonbetrüger erbeuten 100.000 Euro von Seniorin

Etwa 100.000 Euro haben Betrüger von einer 91 Jahre alten Frau in Oberfranken erbeutet. Am Mittwoch hatten die Täter am Telefon behauptet, ein Angehöriger sei wegen eines schweren Verkehrsunfalls im Gefängnis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie forderten die Seniorin aus Hof zur Zahlung einer Kaution auf. Später am Nachmittag standen dann ein Mann und eine Frau vor ihrer Haustür, die sich als Polizisten ausgaben. Die 91-Jährige übergab ihnen Gold und Bargeld in Höhe von rund 100.000 Euro.