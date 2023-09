Minderjährige im Auto liefern sich Verfolgungsfahrt

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall: fünf Verletzte

Ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall mit fünf Verletzten auf der Kreisstraße zwischen Wörnersberg und Grömbach (Landkreis Freudenstadt) verursacht. Der 38-Jährige kam am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab und geriet in einen Entwässerungsgraben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen schlitterte demnach etwa 100 Meter weit durch den Graben und wurde aufgrund des dort eingebauten Wasserablaufs nach oben geschleudert. Dabei rammte das Auto einen am Straßenrand abgestellten Wagen sowie einen neben dem Fahrzeug stehenden Mann.